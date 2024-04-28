В Омской области задержали замглавы миграционного управления СК: замглавы миграционного управления в Омской области арестован из-за коррупции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заместителя руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области подозревают в коррупции, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. В ведомстве уточнили, что 38-летний сотрудник миграционного отдела помещен под арест.

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего заместителя руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области, подозреваемого в <...> превышении должностных полномочий и <...> получении взятки, — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый за материальное вознаграждение выдал разрешение на временное проживание в России нескольким иностранцам. Мужчине предъявлено обвинение, его заключили под стражу на два месяца. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства и лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Ранее подмосковный главк СК России сообщил, что четверых полицейских из Балашихи обвинили в фиктивной постановке на учет свыше 1,5 тысячи мигрантов в Московской области. Обвиняемыми по делу проходят еще 10 местных жителей. Начальник территориального пункта ОВМ МУ МВД России «Балашихинское», двоих ее подчиненных, стажер и 10 граждан, действовавших от имени несуществующего Бюро миграционных услуг, вели преступную деятельность с января 2022 года по март текущего года.