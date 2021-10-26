В Омской области введут QR-коды раньше срока

Власти Омской области введут систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса или факт перенесённого заболевания, с 30 октября вместо 8 ноября. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 в соответствии с инициативой главного санитарного врача области Александра Криги. Информация о вводимых ограничениях опубликована на странице регионального оперштаба «ВКонтакте».

С 30 октября QR-коды будет необходимо предоставить для входа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, спортивные объекты, аквапарки и гостиницы. С 20 ноября действие системы распространится на торговые центры, предприятия общепита и общественный транспорт.

Также с 30 октября по 7 ноября запрещается проводить развлекательные мероприятия и открывать точки общепита в период с 23:00 до 06:00, закрываются детские игровые комнаты, вводятся ограничения на работу льготных проездных билетов с сохранением поездок. Работодателям рекомендовали выделять два выходных дня сотрудникам после прохождения вакцинации.

По данным оперштаба, по ситуации на 25 октября в Омской области было зарегистрировано 435 случаев новых заражений коронавирусом. Всего в регионе заболели 94 208 человек, 74 170 жителей вылечились, 2404 умерли.

Ранее Севастополь ввёл въезд в регион по QR-кодам. Система будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Для проверки будут установлены блокпосты. Власти считают, что данная мера может изменить ситуацию с коронавирусом в регионе, где из-за высокой смертности морги не справляются с нагрузкой.