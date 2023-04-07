В Омской области воздушного лихача оштрафовали за экстремальный полет В Омской области пилота самолета оштрафовали за полет над дорогой на низкой высоте

Фото: АГН Москва/ Global Look Press

В Омской области пилота частного самолета оштрафовали на 20 тысяч рублей за полет над автотрассой на экстремально низкой высоте. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Инцидент произошел в декабре 2022 года.

По инициативе Омского транспортного прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, полет над автомобильной трассой проводился без согласования с органом воздушного движения. Пилот самостоятельно изменил высоту полета до 100 метров над землей.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет «Бекас» упал в Волгоградской области. Пилот, управлявший лайнером, погиб. Разрушений в районе падения самолета не зафиксировано.

Также в небе над Саратовской областью самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом белорусской компании BySky. На борту частного самолета, следовавшего из Уральска в Москву, было два члена экипажа и один пассажир. Предполагается, что диспетчер не уследил за самолетами, которые находились на пересекающихся курсах.