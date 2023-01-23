Верблюд убил сторожа охотбазы в Омской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Омской области на сторожа охотничьей базы напал верблюд, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. Животное сначала начало бодать 51-летнего мужчину, а затем повалило и начало топтать — из-за политравмы и тяжелой открытой черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в больнице.

Предварительно установлено, что 21 января 2023 года 51-летний пострадавший получил телесные повреждения, которые были нанесены ему находящимся на территории охотничьей базы верблюдом. В результате полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 21 января в районе деревни Приозерка Тюкалинского района. Правоохранительные органы выяснили, что база отдыха принадлежит предприятию «Завод сборного железобетона № 6». Его владельцем является застройщик Юрий Гуринов.

Сейчас прокуратура проводит проверку законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее свинья убила мясника тесаком на скотобойне в Гонконге. Мужчина подстрелил животное из электрошокера, но оно очнулось и повалило его на землю — в тот момент у него в руках был нож.