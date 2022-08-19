Четыре человека погибли после аварии с трактором в Омской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омской области легковой автомобиль врезался в трактор, в результате погибли четыре человека, сообщает региональное управление МВД. Отмечается, что среди погибших было двое детей.

Авария произошла вечером 18 августа на 145-м километре автодороги Омск — Муромцево — Седельниково. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не выдержала безопасную дистанцию и въехала в трактор, перевозящий дрова.

В результате аварии погибли четыре пассажира легкового автомобиля — женщина 1985 года рождения и мужчина 2000 года рождения, а также дети 2012 и 2021 годов рождения. Три человека, включая водителя, были доставлены в госпиталь с травмами разной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину произошедшего.

18 августа на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе произошло массовое ДТП. В результате столкновения трех машин пострадали двое детей и четверо взрослых. По информации местной ГИБДД, виновником аварии является 60-летний водитель ВАЗа, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota и Subaru.