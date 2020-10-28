В Омской области после скандала назначен новый замминистра

https://static.news.ru/photo/d02010c0-1910-11eb-88f4-fa163e074e61_660.jpg Александр Ахрамович Фото: Пресс-служба Омского Минздрава

Скандал с машинами скорой помощи в Омской области привёл к смене заместителя министра здравоохранения региона. Об этом распорядился глава субъекта Александр Бурков.

С 29 октября к исполнению полномочий в должности заместителя министра здравоохранения приступает Александр Ахрамович, — цитирует РИА сообщение облправительства.

Кроме того, Бурков распорядился усилить состав руководства этого социально значимого ведомства. Это связано с тем, что на него возлагается особая ответственность в свете пандемии коронавируса.

Ахрамович будет курировать вопросы организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь. В правительстве не стали уточнять, будет ли уволена прежний замминистра Анастасия Малова.

Малову отстранили от должности после того, как 27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В результате в знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. После того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Омской области потребовал, чтобы лица, ответственные за ситуацию, из-за которой пациентов возили на скорой помощи 10 часов, были установлены в течение дня 28 октября.