https://static.news.ru/photo/ba81263c-1a79-11ea-9da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: netipichniyob/vk.com

Фото и видео несанкционированного скотомогильника с огромной лужей крови убитых животных в Калачинском районе обнаружили и опубликовали в соцсетях активисты Общероссийского народного фронта. Прокуратура Омской области согласовала специалистам регионального управления Россельхознадзора внеплановую проверку ООО «Фортуна», которому принадлежал скот.

Прокуратурой Омской области по результатам рассмотрения заявления Управления Россельхознадзора по Омской области согласовано проведение внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Фортуна», — передаёт радио Sputnik.

В региональном управлении ветеринарии сообщили, что обнаруженные биологические отходы уже утилизированы, а на их месте проведена дезинфекция. Возбудителей особо опасных инфекций в отобранных пробах обнаружено не было.

Как писал NEWS.ru, в дагестанском Хасавюрте специалисты ищут источник загрязнения воды, в результате чего произошло массовое отравление местных жителей. По предварительным данным, во время дождей река Акташ вышла из берегов и размыла скотомогильники, что могло сказаться на качестве питьевой воды. Минздрав республики сообщил, что срочная госпитализация понадобилась порядка 90 заболевшим, среди которых 72 ребёнка.