В Омской области двое мужчин разбились на параплане

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В районе села Большекулачье Омской области два человека погибли в результате падения параплана, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД. По предварительным данным, мужчины не справились с управлением и разбились при ударе о землю. По факту происшествия Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. На место также выехали следователи Восточного межрегионального СУ СК.

Сегодня около 08:00 (05:00 мск) в полицию поступило сообщение от рыбаков, находившихся на водоеме в районе села Большекулачье Омского района, о падении параплана, в результате которого погибли два человека, — сообщили в главке.

Личность одного из погибших уже установлена, личность второго устанавливается. В районе села Троицкое также обнаружен автомобиль, на котором они приехали.

Накануне автобус со студентами Кубанского государственного университета попал в массовое ДТП в Апшеронском районе Краснодарского края. В результате аварии 16 человек пострадали. У автобуса отказали тормоза, из-за чего он съехал с дороги и врезался в дерево, по пути зацепив четыре припаркованных автомобиля.