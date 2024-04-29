В Омске женщину снесло торговым павильоном из-за штормового ветра Женщину снесло торговым павильоном из-за ветра в Омске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительницу Омска снесло торговым павильоном из-за штормового ветра 28 апреля. Палатку натянули самовольно, сообщили «ВКонтакте» авторы группы «Аварийный Омск».

Появилось видео инцидента, на котором женщину снесло палаткой. На ролике видно, как пострадавшая в процессе случайно сделала сальто. Порыв ветра перевернул палатку, которая подцепила горожанку и закрутила почти на 360 градусов. Женщину с ушибом брови отправили к врачам, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Администрация города Омска отреагировала на случившееся.

Торговый павильон установлен незаконно, информация передана в департамент контроля для включения в план выноса. Благодарим за сигнал! — написала пресс-служба администрации в комментарии под роликом «ВКонтакте».

Инцидент произошел рядом с домом на улице Ватутина, 3/1 (Кировский округ). Момент происшествия зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.

В Подмосковье ранее дерево чуть не убило двухлетнюю девочку, с которой родители гуляли в парке. Ветер снес березу и повалил ее на качели. Дерево ударило ребенка, у которой пошли кровь из носа. Малышка после удара на время лишилась сознания.