В Омске женщину сбило оторвавшееся колесо автобуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Омска оторвавшееся от автобуса колесо сбило женщину, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Около остановки «Дом Туриста» во время движения у автобуса № 323 оторвалось заднее колесо, укатилось на 15 метров и попало в женщину, которая стояла на остановке, передает РИА Новости.

Отсоединившееся колесо сбило одну из пассажирок, которая ждала транспорт. Пострадавшую доставили в больницу, — отметили в пресс-службе.

Автобус затем проехал несколько метров и остановился. Отмечается, что пассажиры транспортного средства не пострадали.

6 сентября в центре Нижнего Новгорода на площади Сенной автобус выехал на тротуар и врезался в столб. На момент инцидента в автобусе находилось 10 человек, в результате аварии пятеро пострадали. Отмечается, что причиной инцидента стало столкновение автобуса с легковым автомобилем. Сообщается, что была повреждена контактная сеть.