В Омске заключенный взял в заложники и изнасиловал медсестру санчасти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из омских колоний судимый за изнасилование и убийство заключенный взял в заложники медсестру и изнасиловал ее на рабочем месте, сообщает Telegram-канал SHOT. Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в лечебно-исправительной колонии № 2 на улице Поселковой. Вечером 3 августа 36-летний заключенный, отбывающий 18 лет за тяжкие преступления, сказал охраннику, что ему плохо и попросился в медицинскую часть.

Как только осужденный оказался в кабинете один на один с 26-летней медсестрой, он закрыл за собой дверь изнутри и, угрожая девушке лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал ее. После этого мужчина спокойно открыл дверь и впустил сотрудников. В отношении него возбудили дело об изнасиловании и о захвате заложника.

Ранее в Тюмени неоднократно судимого мужчину отправили в СИЗО до 12 сентября 2023 года за изнасилование 16-летнего подростка в Тюмени. 32-летний рецидивист познакомился с парнем в социальных сетях и в ходе беседы пригласил в люксовый отель, где посягал на половую неприкосновенность несовершеннолетнего. Мужчина был судим за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство.