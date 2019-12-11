https://static.news.ru/photo/064843a8-1c13-11ea-8dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омске уже несколько дней наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха. Стационарные посты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали превышение ПДК хлорида водорода в трёх районах города.

Зарегистрировано превышение ПДК по хлориду водорода в Октябрьском (8,3 ПДК), Кировском (2,6 ПДК) и Советском (2,5 ПДК) административных округах, — передаёт «Интерфакс».

Накануне двукратное превышение ПДК этого ядовитого газа было зафиксировано в Центральном и Кировском округах. 6 декабря норматив по хлориду водорода был превышен в семь раз в Ленинском округе. В региональном Министерстве природных ресурсов и экологии вероятным источником загрязнения называют предприятие, «имеющее гальваническое производство».

Как писал NEWS.ru, Минэкологии Челябинской области заявило, что сообщения о выбросе хлороводорода в Челябинске не соответствуют действительности. Челябинский металлургический комбинат также опроверг сообщения, отметив, что предприятие в технологическом процессе не использует соляную кислоту, поэтому такие выбросы просто невозможны.