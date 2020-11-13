В Омске зафиксировано семикратное превышение норм выбросов с НПЗ

https://static.news.ru/photo/eb9bdd40-269c-11eb-a23d-fa163e074e61_660.jpg Омский НПЗ Фото: media.gazprom-neft.ru

Выбросы в воздух вредных веществ на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) превысили норму в семь раз. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

В Росприроднадзоре, который проводил внеплановую проверку завода с 13 октября по 10 ноября, считают, что причина превышения в том, что предприятие не контролирует источники выбросов. Кроме того, дело усугубляется неблагоприятными метеорологическими условиями в Омске. Они не позволяют рассеиваться вредным веществам.

Установлен выброс этилбензола, выявлены превышения выбросов вредных загрязняющих веществ за пределами установленных нормативов: по диоксиду азота в 3,6 раза, по оксиду азота в 7,05 раза, оксиду углерода в 1,5 раза, а также наличие неучтённого в инвентаризации вещества, такого как метан, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Помимо этого, НПЗ допускает хранение ртутьсодержащих отходов с нарушением обязательных требований. Речь идёт о ненадлежащем хранении ламп. Также нарушена целостность бетонного основания площадки размещения серы на территории предприятия.

В ходе проверки Росприроднадзор выявил 70 нарушений природоохранного законодательства. Ведомство составит протоколы об административных правонарушениях в отношении омского НПЗ и 12 должностных лиц предприятия.

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