В Омске задержали мужчину, напавшего с ножом на 81-летнюю пенсионерку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемого в жестоком нападении на 81-летнюю пенсионерку задержали в Омске, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. 32-летний мужчина напал на женщину в подъезде дома на улице Челюскинцев. Он попытался зарезать ее и украл сумку с деньгами. Вечером этот же мужчина на Съездовской улице напал на 20-летнюю девушку — он угрожал ей ножом и забрал пакет с вещами.

Благодаря совместным согласованным действиям следователей и сотрудников полиции был установлен маршрут передвижения подозреваемого, который после совершенных преступлений пришел к себе домой, где его и задержали, — указано в сообщении СК.

В Сети также появились кадры нападения на пенсионерку.

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