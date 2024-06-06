В Омске задержали бывшего министра труда и социального развития Бывшего омского министра труда Куприянова этапировали в Москву

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В Омске 5 июня задержали бывшего министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что его уже этапировали в Москву. Куприянов проходит по делу, связанному с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова в 2020–2021 годах. Причины его задержания пока неизвестны.

Экс-министр был задержан вчера и этапирован в Москву. Дело связано с периодом работы в команде Буркова в 2020-2021 годах, — отметил собеседник агентства.

Владимир Куприянов находился на посту министра труда и социального развития Омской области с октября 2015-го по 25 мая 2024 года, с декабря 2018 года он параллельно исполнял обязанности заместителя главы правительства региона. До этого он занимал различные должности в администрации Омской области.

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