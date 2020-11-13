В Омске выписали пациентку с поражением 90% лёгких

https://static.news.ru/photo/33a36536-2742-11eb-b9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего омского медика с 35-летним стажем, у которой было 90% поражения лёгких, сначала выписали из больницы, а после жалоб дочери приняли назад. Об этом сообщили в пресс-службе облминздрава.

Очередной скандал разразился в Омске из-за действий врачей. Жительница области Елена Русакова рассказала, что её матери, медику высшей категории с 35-летним стажем, сначала отказывали в госпитализации из-за того, что «нет настроения принимать». После того как состояние ухудшилось, её всё-таки госпитализировали, но не долечили и отправили домой, несмотря на то что больная не могла самостоятельно передвигаться, сообщает РИА Новости.

В Минздраве Омской области на это ответили, что поражение лёгких пациентки действительно составило 85–90%, но после лечения её состояние улучшилось, температура снизилась до 36,8 градуса, хотя остались жалобы на кашель. После этого 13 ноября пациентка написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чём якобы имеется выписка в истории болезни.

В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось. Возможно, причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъёмом на пятый этаж без лифта, — пояснили в Минздраве Омской области.

В ведомстве добавили, что женщину приняли на лечение после того, как родственники сами привезли её в больницу, и сейчас она проходит лечение с положительной динамикой — температура в норме, остаётся слабость. Состояние пациентки оценивается как стабильное.

27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В результате в знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. После того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.

Как писал NEWS.ru, после скандала губернатор сменил заместителя министра здравоохранения региона. Позже вместо Анастасии Маловой был назначен Александр Мураховский.