В Омске вынесли приговор уроженцу Армении за изнасилование Уроженца Армении посадили на восемь лет за изнасилование девушки в Омске

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В Омске суд приговорил 30-летнего уроженца Армении к восьми годам лишения свободы за изнасилование местной жительницы, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

2 сентября 2023 года около 6 часов утра подсудимый, катаясь по городу, увидел на остановке общественного транспорта <...> ранее незнакомую девушку, ожидавшую автобус, чтобы уехать на работу, и, несмотря на сопротивление девушки, насильно посадил ее в свой автомобиль, вывез в безлюдное место, где, угрожая убийством, изнасиловал, — рассказали в СКР.

Также в СКР направили упреждение в миграционную службу и трудовую компанию, предоставившую подсудимому служебный автомобиль, на котором тот подъехал к своей жертве. В какой именно службе работал мигрант, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в городе Кусе Челябинской области 69-летний мужчина изнасиловал 90-летнюю тещу. Женщина страдала деменцией и не могла передвигаться самостоятельно. Об изнасиловании в полицию заявила дочь пострадавшей пенсионерки. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.