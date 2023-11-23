В Омске в жилом доме частично обрушилась плита перекрытия кровли Омская прокуратура: в жилом доме частично обрушилась плита перекрытия кровли

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Частичное обрушение плиты перекрытия кровли на крыше 16-этажного дома произошло в Омске, жильцов эвакуировали, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В настоящий момент специалисты оценивают возможность дальнейшего разрушения.

На крыше кровли 16-этажного дома по адресу: Лукашевича 21/1, произошло частичное обрушение плиты перекрытия кровли. <...> В настоящее время специалисты обследуют здание в целях оценки угрозы дальнейшего разрушения плиты. Жильцы квартиры, расположенной под аварийной плитой, эвакуированы, — отмечается в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о начале проверки соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. В прокуратуре отреагируют на ее итоги, пояснила пресс-служба, добавив, что на место происшествия выехал и.о. прокурора Кировского округа Омска Иван Иванов.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что частичное обрушение многоквартирного дома в Астрахани могло произойти по причине недостаточного внимания контролирующих органов, которые своевременно не выявили внесенные в конструкцию здания изменения. По его словам, внимательная работа таких органов должна предотвращать подобные трагедии.