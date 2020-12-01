В Омске установили очередной памятник метро

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане главной причиной инвалидности у детей стали психические расстройства, пишет inkazan.ru . По итогам 11 месяцев этого года впервые инвалидами признаны 12 676 граждан старше 18 лет и 1 475 детей. Среди взрослых причиной инвалидности остаются злокачественные образования.

Башкирия

Прокуратура проверит школу Уфы после того, как отца ученицы 1 класса затравили за то, что он не захотел сдавать деньги на нужды класса и школы, пишет Mkset . Сотрудники ведомства проверят соблюдение в школе требований законодательства об образовании и дадут оценку произошедшему.

Нижегородская область

Правоохранители проверят детский дом № 3 в Нижнем Новгороде из-за празднования Дня матери, который руководство учреждения устроило для воспитания у детей семейных ценностей, пишет newsnn.ru . Сразу после концерта у одного ребёнка случился нервный срыв. Руководство проверят на соблюдение прав детей-сирот.

Удмуртия

За взятку работница МФЦ в Ижевске незаконно поставила на учёт по месту пребывания трёх иностранцев. Сам собственник жилья отсутствовал, пишет udm-info.ru . Следователи возбудили уголовное дело. Женщина обвиняется в мелком взяточничестве.

Ростовская область

Экстремально высокое содержание тяжелых металлов выявили в озере в Ростовской области, пишет rostovgazeta.ru . В течение нескольких десятилетий в озеро сбрасывали сточные воды предприятий текстильной и химической промышленности. Тяжелые металлы скопились в донных отложениях, а потом вышли на поверхность озера. Такое состояние озера грозит загрязнением бассейна реки Дон, что приведёт к экологической катастрофе.

Приморье

Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Житель Владивостока едва не лишился глаза после падения сосульки с крыши дома, пишет vostokmedia.com . Сосулька упала на голову молодому человеку, рассекла лоб и бровь, чудом не выбила глаз. Очевидцы происшествия оперативно вызвали скорую помощь, мужчину отвезли в травмпункт, где врачи наложили швы. Теперь ему нужна помощь юриста, который поможет правильно оформить документы для получения компенсации за причинённый вред здоровью.

Омская область

В Омске установили очередной неофициальный памятник недостроенному метро. Как пишет gorod55.ru , в переходе у библиотеки им. Пушкина активисты установили мемориальную доску с фигурой болта, пересекающей эмблему омской подземки. «Спасибо, что закопали в землю 13 миллиардов рублей», — написано на «монументе».

Оренбургская область

В Оренбурге задержали двух молодых наркодилеров из ближнего зарубежья, которые пытались сбыть героин в крупном размере. Как пишет 56orb.ru , у мужчин обнаружили 52 свёртка запрещённого вещества. Им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

Карелия

В Карелии в два раза увеличат штрафы за граффити. Как сообщает karelinform.ru , авторы проекта пояснили, что в республике участились случаи несанкционированного нанесения рисунков на здания, в том числе на свежевыкрашенные фасады. Это лишает смысла работу, проделанную в рамках благоустройства городов к 100-летию образования Карелии.

Тюменская область

На канцелярию с логотипом Тюменского правительства из бюджета потратят 4,2 миллионов рублей. Как сообщает nashgorod.ru , чиновники заказали изготовление ручек, ежедневников и канцелярских наборов. Примечательно, что в аукционе участвовала лишь одна фирма, которая ежегодно подписывает контракты с правительством Тюменской области. Общая сумма, полученная организацией, составляет более 24,5 миллионов рублей.

Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре нашли уникальный архив на овощебазе. Как сообщает transsibinfo.com , документы сохранились с 60-х годов прошлого века. Речь идёт о бумагах, в которых содержится информация о приеме на работу и увольнении, а также поощрениях и выговорах сотрудников АО «Плодовоощи». По словам гендиректора компании, эти документы могут помочь бывшим работникам, которые хотят подтвердить рабочий стаж.

Ставропольский край

Жители Ставрополя назвали бесполезной горячую линию по COVID-19. Как пишет newstracker.ru , горожане не могут получить актуальную и нужную информацию. По словам одного из местных жителей, на горячей линии ему не смогли ответить на вопрос о проверках ФНС во время пандемии и переключили на Минздрав, где никто не не взял трубку.

Челябинская область

Общественница из Челябинска пожаловалась на уроки «АУЕ» в городских школах, пишет «Курс дела» . О специфике запрещенной в России экстремистской организации школьникам рассказывал известный юрист. По его словам, темой урока была тюремная субкультура, и он пытался сделать акцент на её вреде, демонстрируя кастеты, удавку и нож-бабочку.

ХМАО

Девять чиновников правительства Югры предстанут перед судом за взятки и подлоги. Все подозреваемые являлись сотрудниками департамента экономического развития Югры. Как пишет muksun.fm , всего следователи зафиксировали свыше 50 случаев получения взяток на сумму более 15 млн рублей.

Волгоградская область

Волгоградский областной суд отменил постановление Центрального районного суда Волгограда и направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Юниж-Строй» и двух его сообщников. Их вновь будут судить за злоупотребление полномочиями при строительстве ЖК «Атлант», сообщает издание novostivolgograda.ru . Теперь уголовное дело о 265 обманутых дольщиках «Атланта» повторно изучит тот же Центральный районный суд. Однако на сей раз оценивать вину застройщика и его сообщников будет уже другой судья.

Свердловская область

В Тугулыме экс-замглавы городского округа Сергею Уткину грозит до 15 лет лишения свободы за получение взятки в размере двух миллионов рублей. Как пишет издание tagilcity.ru , на данный момент обвинительное заключение уже утверждено и материалы переданы на рассмотрение в суд.

Ленинградская область

Пульт чрезвычайных ситуаций/vk.com

Ребенок пострадал в результате взрыва в жилом доме под Петербургом. Как пишет newia.ru , в результате ЧП оказались разрушенными несколько квартир. Из здания эвакуировали 40 человек, от взрывной волны пострадал ребенок, которого с порезами направили в стационар. Причины взрыва выясняются.

Хакасия

Бизнес Хакасии намерен добиваться разрешения новогодних корпоративов, сообщает newkhakasiya.online . Сфера общепита составляет 42% валового продукта республики. Бизнесмены предложили смягчить ранее введенные ограничения — увеличить время работы до 23.00 с соблюдением санитарных требований. Владельцы заведений также боятся отмены новогодних корпоративов, поскольку именно в новогодние праздники получают основную прибыль. В противном случае, предупредили предприниматели, они будут вынуждены сворачивать бизнес и увольнять своих сотрудников — около 5000 обслуживающего персонала.

Новосибирская область

В Новосибирске пациента с туберкулезом и коронавирусом выгнали домой, пишет atas.info . Сибиряка с открытой формой туберкулеза привезли на операцию в клинику новосибирского НИИ туберкулеза. Там выяснилось, что у больного есть еще и коронавирус. Его повезли на скорой помощи в областную туберкулезную больницу, но там не оказалось свободных коек. В итоге медики просто высадили пациента на улице, порекомендовав идти лечиться домой.