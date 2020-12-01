В Омске установили очередной памятник метро

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Татарстане главной причиной инвалидности у детей стали психические расстройства, пишет inkazan.ru. По итогам 11 месяцев этого года впервые инвалидами признаны 12 676 граждан старше 18 лет и 1 475 детей. Среди взрослых причиной инвалидности остаются злокачественные образования.
Башкирия
Прокуратура проверит школу Уфы после того, как отца ученицы 1 класса затравили за то, что он не захотел сдавать деньги на нужды класса и школы, пишет Mkset. Сотрудники ведомства проверят соблюдение в школе требований законодательства об образовании и дадут оценку произошедшему.
Нижегородская область
Правоохранители проверят детский дом № 3 в Нижнем Новгороде из-за празднования Дня матери, который руководство учреждения устроило для воспитания у детей семейных ценностей, пишет newsnn.ru. Сразу после концерта у одного ребёнка случился нервный срыв. Руководство проверят на соблюдение прав детей-сирот.
Удмуртия
За взятку работница МФЦ в Ижевске незаконно поставила на учёт по месту пребывания трёх иностранцев. Сам собственник жилья отсутствовал, пишет udm-info.ru. Следователи возбудили уголовное дело. Женщина обвиняется в мелком взяточничестве.
Ростовская область
Экстремально высокое содержание тяжелых металлов выявили в озере в Ростовской области, пишет rostovgazeta.ru. В течение нескольких десятилетий в озеро сбрасывали сточные воды предприятий текстильной и химической промышленности. Тяжелые металлы скопились в донных отложениях, а потом вышли на поверхность озера. Такое состояние озера грозит загрязнением бассейна реки Дон, что приведёт к экологической катастрофе.
Приморье
Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press
Житель Владивостока едва не лишился глаза после падения сосульки с крыши дома, пишет vostokmedia.com. Сосулька упала на голову молодому человеку, рассекла лоб и бровь, чудом не выбила глаз. Очевидцы происшествия оперативно вызвали скорую помощь, мужчину отвезли в травмпункт, где врачи наложили швы. Теперь ему нужна помощь юриста, который поможет правильно оформить документы для получения компенсации за причинённый вред здоровью.
Омская область
В Омске установили очередной неофициальный памятник недостроенному метро. Как пишет gorod55.ru, в переходе у библиотеки им. Пушкина активисты установили мемориальную доску с фигурой болта, пересекающей эмблему омской подземки. «Спасибо, что закопали в землю 13 миллиардов рублей», — написано на «монументе».
Оренбургская область
В Оренбурге задержали двух молодых наркодилеров из ближнего зарубежья, которые пытались сбыть героин в крупном размере. Как пишет 56orb.ru, у мужчин обнаружили 52 свёртка запрещённого вещества. Им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.
Карелия
В Карелии в два раза увеличат штрафы за граффити. Как сообщает karelinform.ru, авторы проекта пояснили, что в республике участились случаи несанкционированного нанесения рисунков на здания, в том числе на свежевыкрашенные фасады. Это лишает смысла работу, проделанную в рамках благоустройства городов к 100-летию образования Карелии.
Тюменская область
На канцелярию с логотипом Тюменского правительства из бюджета потратят 4,2 миллионов рублей. Как сообщает nashgorod.ru, чиновники заказали изготовление ручек, ежедневников и канцелярских наборов. Примечательно, что в аукционе участвовала лишь одна фирма, которая ежегодно подписывает контракты с правительством Тюменской области. Общая сумма, полученная организацией, составляет более 24,5 миллионов рублей.
Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре нашли уникальный архив на овощебазе. Как сообщает transsibinfo.com, документы сохранились с 60-х годов прошлого века. Речь идёт о бумагах, в которых содержится информация о приеме на работу и увольнении, а также поощрениях и выговорах сотрудников АО «Плодовоощи». По словам гендиректора компании, эти документы могут помочь бывшим работникам, которые хотят подтвердить рабочий стаж.
Ставропольский край
Жители Ставрополя назвали бесполезной горячую линию по COVID-19. Как пишет newstracker.ru, горожане не могут получить актуальную и нужную информацию. По словам одного из местных жителей, на горячей линии ему не смогли ответить на вопрос о проверках ФНС во время пандемии и переключили на Минздрав, где никто не не взял трубку.
Челябинская область
Общественница из Челябинска пожаловалась на уроки «АУЕ»в городских школах, пишет «Курс дела». О специфике запрещенной в России экстремистской организации школьникам рассказывал известный юрист. По его словам, темой урока была тюремная субкультура, и он пытался сделать акцент на её вреде, демонстрируя кастеты, удавку и нож-бабочку.
ХМАО
Девять чиновников правительства Югры предстанут перед судом за взятки и подлоги. Все подозреваемые являлись сотрудниками департамента экономического развития Югры. Как пишет muksun.fm, всего следователи зафиксировали свыше 50 случаев получения взяток на сумму более 15 млн рублей.
Волгоградская область
Волгоградский областной суд отменил постановление Центрального районного суда Волгограда и направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Юниж-Строй» и двух его сообщников. Их вновь будут судить за злоупотребление полномочиями при строительстве ЖК «Атлант», сообщает издание novostivolgograda.ru. Теперь уголовное дело о 265 обманутых дольщиках «Атланта» повторно изучит тот же Центральный районный суд. Однако на сей раз оценивать вину застройщика и его сообщников будет уже другой судья.
Свердловская область
В Тугулыме экс-замглавы городского округа Сергею Уткину грозит до 15 лет лишения свободы за получение взятки в размере двух миллионов рублей. Как пишет издание tagilcity.ru, на данный момент обвинительное заключение уже утверждено и материалы переданы на рассмотрение в суд.
Ленинградская область
Пульт чрезвычайных ситуаций/vk.com
Ребенок пострадал в результате взрыва в жилом доме под Петербургом. Как пишет newia.ru, в результате ЧП оказались разрушенными несколько квартир. Из здания эвакуировали 40 человек, от взрывной волны пострадал ребенок, которого с порезами направили в стационар. Причины взрыва выясняются.
Хакасия
Бизнес Хакасии намерен добиваться разрешения новогодних корпоративов, сообщает newkhakasiya.online. Сфера общепита составляет 42% валового продукта республики. Бизнесмены предложили смягчить ранее введенные ограничения — увеличить время работы до 23.00 с соблюдением санитарных требований. Владельцы заведений также боятся отмены новогодних корпоративов, поскольку именно в новогодние праздники получают основную прибыль. В противном случае, предупредили предприниматели, они будут вынуждены сворачивать бизнес и увольнять своих сотрудников — около 5000 обслуживающего персонала.
Новосибирская область
В Новосибирске пациента с туберкулезом и коронавирусом выгнали домой, пишет atas.info. Сибиряка с открытой формой туберкулеза привезли на операцию в клинику новосибирского НИИ туберкулеза. Там выяснилось, что у больного есть еще и коронавирус. Его повезли на скорой помощи в областную туберкулезную больницу, но там не оказалось свободных коек. В итоге медики просто высадили пациента на улице, порекомендовав идти лечиться домой.