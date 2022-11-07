В Омске сожгли несколько машин с буквой Z

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За ночь в Омске неизвестные сожгли несколько автомобилей с буквой Z, ставшей одним из символов специальной военной операции России на Украине, пишет Telegram-канал Mash. Журналисты приложили к сообщению фотографии сгоревших машин.

Mash сообщил со ссылкой на местных жителей, что примерно в пять часов утра на улице Кирова злоумышленники облили автомобили горючей жидкостью. Транспортные средства восстановлению не подлежат.

Ранее стало известно, что инсталляция в виде буквы Z в Можайске «оттолкнула» россиянина, после чего тот упал на землю. После этого он принялся колотить руками и ногами по инсталляции, повалив ее на землю. Происшествие попало на видео.

Вандалом оказался 34-летний безработный Константин Марценко.