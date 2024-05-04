В Омске шестилетняя девочка выпала с 13-го этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетняя девочка выпала в Омске из окна на 13-м этаже и в тяжелом состоянии была госпитализирована, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Областная прокуратура взяла расследование случая под свой контроль.

Около 23:00 родители маленькой омички решили спуститься к подъезду, чтобы забрать велосипеды. Дочь уложили спать. Дверь на балкон осталась открытой, так как мать пекла куличи и в квартире было жарко. Вернувшись, родители поняли, что ребенка дома нет, — сообщили в МВД.

Девочку на газоне под окнами обнаружила мать. Родители вызвали скорую. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Семья характеризуется как благополучная, на учетах в органах внутренних дел не состоит.

Ранее двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже в жилом доме в Москве. В результате падения мальчик получил травмы и умер.

Во время трагедии в квартире находилась мать ребенка. Она отвлеклась и не заметила, как мальчик выпал. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, проверка находится на контроле у Бутырской межрайонной прокуратуры и органов опеки.