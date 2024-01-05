В Омске рассказали о массовой гибели заполонивших город косуль Жительница Омска заявила, что власти региона не справляются с миграцией косуль

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Власти Омской области ввели режим повышенной готовности в связи с миграцией сибирских косуль. Местная жительница Наталия рассказала «Газете.Ru», что ситуация в региональном центре выходит из-под контроля.

Ситуация с косулями очень печальная. Миграция началась раньше декабря, просто косули планомерно шли через Омскую область и попали в город. Город для них стал лабиринтом, из которого они не могут выбраться, — сказала Наталия.

По ее словам, из-за животных, которые находятся в полной дезориентации, возникают опасные ситуации на проезжей части. Косули пугаются собак, людей и автомобилей — окружающая обстановка им абсолютно незнакома. Наталия считает, что власти Омска пока не справляются с ситуацией, а косули массово гибнут в ДТП и из-за нападений собак.

Косули просто бродят по городу. Их десятками сбивают на дорогах. <...> Собаки бродячие, да и домашние тоже, могут погнаться, разорвать. То есть для косуль город — это смерть, — отметила она.

Собеседница добавила, что местным жителям очень жалко животных, но они не знают, как справиться с таким массовым наплывом. По ее мнению, необходимо организовать масштабный отлов косуль с применением транквилизаторов, однако она усомнилась, что администрация располагает профильными специалистами.

Ранее МЧС России представило видео нашествия косуль в Омской области. Спасатели объяснили, что животные приблизились к людям по причине аномально низкой температуры. На кадрах можно увидеть испуганных косуль, которые мечутся по дворам и дорогам. Местных жителей призвали проявлять осторожность и не приближаться к ним.