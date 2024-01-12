В Омске поймали двух собак из набросившейся на ребенка стаи Глава омского приюта сообщил о поимке двух собак, набросившихся на ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двух собак из бродячей стаи, ранее набросившейся на ребенка, удалось поймать, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на директора муниципального городского приюта Юрия Маркушина. Бригада по отлову выехала на место сразу после происшествия, уточнил он.

В настоящее время специалисты продолжают изучать район. Известно, что на ребенка набросились три собаки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности, сообщало региональное управление СК. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и виновных должностных лиц.

В ходе следствия будет проверена имеющаяся информация о том, что жители домов на этой улице неоднократно сообщали об агрессивных бродячих собаках, однако компетентные органы никаких мер к отлову животных не приняли, — говорится в сообщении.

О происшествии стало известно утром 12 января. Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, как стая собак набросилась на школьника. Животным удалось повалить ребенка на землю и прокусить ногу. Мальчика спас мужчина, который подбежал к нему и разогнал собак. Прохожий также проводил мальчика до подъезда во избежание повторения инцидента.