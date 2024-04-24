Суд поместил омского священника под домашний арест за реабилитацию нацизма

Омский суд назначил священнику Украинской греко-католической церкви меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по области, передает ТАСС.

Сегодня судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, — уточнили в пресс-службе.

В УФСБ России по Омской области ранее заявили о задержании местного священника Украинской греко-католической церкви. Мужчина повесил в храме икону, на которой были изображены украинские националисты Степан Бандера, Роман Шухевич и Иосиф Слипой. Священник во время богослужений делился с прихожанами идеями исключительности одной религии над другой, а также превосходства украинского народа над русским. В отношении 57-летнего представителя церкви возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений.

Отмечается, что настоятель прихода попал в поле зрения силовиков еще год назад. В ходе обысков у него обнаружили книги на украинском языке, посвященные истории националистических движений.