В Омске отравились 19 юных спортсменов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У 19 юных спортсменов из Новокузнецка, которые приехали на соревнования в Омск, диагностировали острое пищевое отравление, сообщает региональное управление Следственного комитета России. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 25 июня 2023 года 19 учащихся в возрасте 11 — 17 лет, приехавших из г. Новокузнецка в Омск на соревнования по пляжному гандболу, были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Как выяснилось, юные спортсмены поселились в гостинице, где было организовано их питание, — говорится в сообщении.

Ранее в Братске после покупки шаурмы за медицинской помощью обратились 35 человек, 11 из них были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого были изъяты гриль-печи и документы работников ресторана.

С начала июня в поволжских регионах России более ста человек отравились напитком «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. 9 июня в Самарской области был задержан сержант полиции, который позволил выкрасть цистерны со спиртом со склада УМВД. Эти емкости находились там с 2012 года в качестве вещдока по другому уголовному делу.