В Омске обвиняемому в терактах на БАМе избрали меру пресечения Суд арестовал обвиняемого в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии

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Центральный районный суд Омска заключил под стражу гражданина Белоруссии Сергея Еремеева по делу о подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда. Обвиняемый останется в СИЗО как минимум до 30 января 2024 года.

Избрать Еремееву Сергею Викторовичу <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 30 января 2024 года <...>. Содержать Еремеева в СИЗО города Омска, — сказал судья.

Еремеева задержали 7 декабря, в отношении него возбуждено два уголовных дела о теракте (ч. 1 ст. 205 УК России), сообщал «Коммерсант». Мужчина рассказал правоохранителям, что некий товарищ спрашивал у него, когда в следующий раз он поедет в Россию, после чего предложил «завезти посылку за вознаграждение». По версии ФСБ, гражданин Белоруссии действовал в интересах украинских спецслужб.

Вагон в составе грузового поезда, следовавшего через Северомуйский тоннель, загорелся в ночь на 29 ноября. Тогда на перегоне загорелась цистерна с топливом. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Киеве сообщал, что данная диверсия была организована СБУ.