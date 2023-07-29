В Омске мужчина поджег бытовку с тремя приятелями, чтобы отомстить им

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омске охранник ЧОПа «Блокпост» поджег бытовку с двумя рабочими и их приятелем, сообщает СК РФ по региону. Накануне мужчина поссорился с ними.

По версии следствия, в ночь на 28 июля на стройке по адресу: ул. Кемеровская, 13 между выпившим 48-летним охранником и незнакомым ему мужчиной произошел конфликт, потому что сотрудник ЧОПа выгонял омича с объекта. Ссора продолжилась в строительной бытовке, куда гость зашел к двум рабочим. Через некоторое время охранник вышел из бытовки и решил отомстить.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК, у сотрудника ЧОПа в ноге после перелома был металлический штырь, поэтому он не захотел драться с мужчинами, но очень хотел их проучить.

[Охранник] облил дверь и крыльцо вагончика горючей жидкостью и, понимая, что внутри помещения находятся трое людей, желая причинить им телесные повреждения, безразлично относясь к их возможной смерти, поджег подсобку. Однако мужчины вовремя заметили возгорание и вышли из горевшего помещения, — говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечении в виде заключения под стражу. Мужчине грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Республике Башкортостан 33-летнего мужчину и его 26-летнюю девушку приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы за попытку сжечь заживо 49-летнюю женщину. Россиянка выжила после избиения цепями и заточения благодаря пожарным, оперативно потушившим возгорание и оказавшим ей помощь.