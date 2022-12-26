В Омске истязавший детей отец получил условный срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омске отец, признанный виновным в истязании детей, получил четыре года условно, сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Омской области. Уточняется, что приговор еще не вступил в законную силу.

Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде четырех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор суда не вступил в законную силу, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, с октября 2020 года по январь 2021 года фигурант дела «оказывал разрушающее воздействие на неокрепшую формирующуюся психику, нарушал нормальное и нравственное развитие малолетних детей, при этом жестоко обращаясь с ними, применяя недозволенные методы воспитания, пытки и психическое насилие».

В январе 2021 года мужчина в качестве наказания поднял двух детей на высоту собственного роста и несколько раз бросил их на пол. Видео с кадрами истязаний распространилось в Сети.

Местному жителю предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пп. «а,г,д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание). По итогам первого рассмотрения дела районный суд прекратил уголовное дело в части обвинения в истязании, в связи с примирением сторон, а по второму — назначил 8 месяцев лишения свободы, при условии, что время нахождения под стражей было зачтено в срок наказания. Приговор был оспорен стороной обвинения, после чего его рассмотрел районный суд в ином составе.

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