В Омске 12-летняя школьница провалилась в яму с кипятком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске 12-летняя школьница провалилась в яму с кипятком, которая была образована в результате прорыва теплотрассы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, пострадавшая была госпитализирована с многочисленными ожогами. В настоящий момент она находится в реанимации. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 22 ноября около 16:00 по местному времени на улице Карбышева в Омске. По данным прокуратуры, девочка проходила мимо ямы с горячей водой и свалилась в нее. Выбраться ей помогла подруга, которая после этого и вызвала скорую помощь. По факту случившегося ведомство проводит проверку.

В ходе проверки органами прокуратуры будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка, в том числе уголовно-правовая, действий должностных лиц ресурсоснабжающей организации по обеспечению безопасного функционирования системы ЖКХ. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также на контроле прокуратуры находится ход расследования уголовного дела по признакам халатности,— говорится в сообщении.

Как сообщают авторы Telegram-канала Mash Siberia, яму с кипятком уже засыпали.

Ранее в Подмосковном Орехово-Зуево 11-летняя школьница провалилась в яму с кипятком. Девочку пришлось госпитализировать в одну из местных больниц. Ребенок направлялся в образовательное учреждение. По всей видимости, школьница не заметила полость из-за того, что она была занесена снегом, и наступила в яму. В результате у девочки ожоги ног до колен.