В окрестностях Улан-Удэ ликвидировали все пожары

Фото: МЧС России

Все пожары на данный момент ликвидированы вокруг Улан-Удэ, написал в своем Telegram-канале губернатор Бурятии Алексей Цыденов. По его данным, пострадавших нет, службы проводят обследование территорий.

Цыденов сообщил, что в СНТ «Кирпичник» Заиграевского района на 28 участках уничтожено огнем 17 строений. Предварительная причина — схлест электропроводов. В результате пожара в микрорайоне Бурвод огнем уничтожены заборы, баня и частично дом. Расселение жильцов не требуется, причины возгорания устанавливаются, отметил глава региона. Он добавил, что в Октябрьском районе уже восстановлено электроснабжение.

На территории Улан-Удэ было зафиксировано 10 возгораний, все они ликвидированы. Пострадавших нет, — уточнили Цыденов.

По предварительным данным, основной причиной пожаров в Бурятии на Восточном и Бурводе стали обрывы проводов, ранее заявил Алексей Цыденов. Он добавил, что аварии на линиях вызвал шквалистый ветер. В микрорайоне Улан-Удэ Бурвод открытое горение было ликвидировано на 500 квадратных метрах. Второй пожар со стороны Заиграевского района распространился на 10 тысяч квадратных метров. Была и третья точка возгорания, на Дивизке.

Также сообщалось, что жительницу Улан-Удэ снес кусок крыши, пока 32-летняя женщина укрывалась от урагана на остановке. Пострадавшая чудом выжила. Женщина отделалась ушибами. Местные жители снимали видео, на которых видно, как трясутся от ветра балконы.