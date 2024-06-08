В окопы ВСУ с воздуха наведался неожиданный «гость» Военэксперт Рожин показал кадры уничтожения миномета ВСУ с воздуха

Фото: МО Украины

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в Telegram-канале видео уничтожения 120-мм миномета ВСУ. На кадрах видно, как к окопу подлетает дрон и сбрасывает на позицию противника взрывные устройства. Отмечается, что бой происходил в населенном пункте Константиновка на Южно-Донецком направлении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подразделения ВСУ были вынуждены оставить позиции в восточной части города Часова Яра ДНР под натиском российских войск. По его словам, бойцы противника рассредоточивают силы в разных частях населенного пункта.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, ВС РФ взяли населенный пункт Уманское в ДНР. Отмечается, что при этом было нанесено поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отражено 39 контратак противника.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что после того как российские силы начали наступление на Харьковском направлении, ВСУ вынуждены растягивать боевые резервы. Однако говорить, что ВС РФ стало намного легче продвигаться, «было бы забеганием вперед», уточнил он.