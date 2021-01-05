В Охотском море потеряло ход судно с 60 моряками

https://static.news.ru/photo/926d2464-4f68-11eb-9b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

В Охотском море потеряло ход судно «Герои Даманского» с грузом мороженой рыбы. На его борту находятся 60 человек.

Около 15:00 по Москве поступил сигнал от судна «Герои Даманского» с грузом мороженой рыбы о потере хода в Охотском море. На борту — 60 членов экипажа, — цитирует ТАСС сообщение экстренных служб.

Собеседник агентства добавил, что инцидент произошёл в 130 км от посёлка Октябрьский. На данный момент судно легло в дрейф в восточном направлении, угрозы для экипажа нет.

Отмечается, что безопасность «Героев Даманского» обеспечивает находящееся рядом судно «Хотин». Кроме того, к месту инцидента направляется спасательное судно «Сибирский».

В Росморречфлоте сообщили, что судно намотало сети на винт, но повреждений корпуса нет. Метеоусловия в районе благоприятные. Загрязнение окружающей среды отсутствует, судно имеет на борту 660 тонн мороженой рыбы.

Ранее траулер «Онега» затонул в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, о чём слало известно 28 декабря. В состав его экипажа входили 19 человек, из которых спасены были только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин.

По факту гибели судна было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек). Предполагается, что «Онега» могла затонуть из-за обледенения или в результате крена при вытягивании трала. В Росрыболовстве допускают, что экипаж мог пренебречь техникой безопасности при работе в осенне-зимний период.

Как писал NEWS.ru, траулер находится на глубине порядка 120 метров. Предполагается, что все пропавшие рыбаки могут находиться на его борту.