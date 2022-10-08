«Начало»: в офисе Зеленского прокомментировали ЧП на Крымском мосту Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее началом

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/Global Look Press

Владимир Зеленский

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее началом. В своем Twitter-аккаунте он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.

Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено, — высказался Подоляк.

Возгорание на одном из участков Крымского моста произошло около шести часов утра 8 октября. По предварительным данным, грузовой поезд шел из Тамани в Керчь, когда одна из цистерн загорелась. Позднее стало известно, что на мосту произошел подрыв грузовика. В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.

Президент России Владимир Путин после ЧП поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего. Отмечается, что доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также выехавшие на место инцидента глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.