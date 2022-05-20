В одном из регионов введут выплаты для женщин, потерявших мужей-военных В ЯНАО введут выплаты в 10 тыс. рублей для потерявших мужей в ходе боевых действий

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Ямало-Ненецкого автономном округе местные власти будут каждый месяц выплачивать 10 тыс. рублей женщинам, которые потеряли мужей-ветеранов в ходе боевых действий и не вступивших в повторный брак, об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона. Также в ЯНАО будет установлена ежемесячная выплата в 5 тыс. рублей ветеранам, признанными инвалидами.

На Ямале введут новую льготную категорию граждан. Супруги погибших ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, смогут получать ежемесячную выплату в 10 134 рубля, — говорится в сообщении Telegram-канала.

26 марта Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники спецоперации на Украине признаются ветеранами боевых действий. В силу он вступает с 26 марта.

Документ вносит изменения в раздел III приложения к закону «О ветеранах» от 12 января 1995 года. Согласно ему статус ветерана и инвалида боевых действий присваивается военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и силовых структур, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.