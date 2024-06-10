В одном из регионов России появились скульптуры в виде пенисов Появились кадры скульптур в виде фаллосов на экотропе в Коми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скульптуры грибов фаллической формы украсили одну из экологических троп в Республике Коми, информирует Telegram-канал Mash. На видео представлены изваяния серого цвета высотой почти в человеческий рост. Всего запечатлено две скульптуры.

В публикации уточнили, что автором произведения стал столяр-скульптор Василий Адамчук. Православные активисты движения «Сорок сороков» обратили внимание на сооружения художника. По их словам, результат работы Адамчука могут увидеть дети. Поэтому активисты призвали снести так называемые грибы неоднозначной формы.

По данным источника, после жалоб автора начали проверять по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов». Официального заявления СК не поступало. В публикации отмечается, что различные учреждения Коми уже заказывали объекты скульптора. Так, Адамчук сотрудничал со спортивными школами и администрацией.

Ранее активисты другого движения потребовали запретить концерт Элджея и еще нескольких артистов в Новосибирске. Члены «Русской общины» изучили творчество Алексея Узенюка, Зомба, GSPD и Эльдара Джарахова. В песнях исполнителей активисты обнаружили пропаганду употребления наркотиков.