В Пологовском районе Запорожской области пропал свет после обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После обстрела города Пологи Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ряде населенных пунктов района пропало электричество, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. По их данным, была повреждена трансформаторная подстанция. Кроме того, наблюдается нарушение водоснабжения. Информации о пострадавших не поступало.

В 18:00 (19:00 мск) город Пологи подвергся ракетному обстрелу со стороны <...> ВСУ. Повреждена трансформаторная подстанция, обесточены несколько населенных пунктов в районе. Из-за отсутствия электроэнергии отключилась насосная станция, что привело к нарушению водоснабжения, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько написал в своем Telegram-канале, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины часть старого квартала в городе осталась без электроснабжения. Кроме того, пострадал дом на улице Волкова, 15.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ на поселок Теткино. По его словам, один человек получил осколочное ранение. Кроме того, в двух домовладениях были выбиты окна. Губернатор пообещал помочь хозяевам домов в ремонте.