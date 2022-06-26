В одном из районов Крыма ввели режим ЧС В Симферопольском районе Крыма ввели режим ЧС из-за ливней

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сотрудник МЧС во время ликвидации последствий подтоплений после сильного ливня

В Симферопольском районе Крыма, где несколько населенных пунктов подтопило из-за ливней, введен режим ЧС, пишет ТАСС со ссылкой на местную администрацию. Накануне глава района Денис Кратюк сообщил, что ввести режим ЧС планируется в четырех сельских поселениях: Добровское, Трудовское, Мазанское и Перовское.

Режим ЧС введен, — заявили в администрации.

По данным местных властей, подтоплены десятки участков и несколько домов в шести селах.

Минувшей ночью в Крыму за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков. В ряде населенных пунктов произошли подтопления. Так, в Симферопольском районе июньская норма осадков составляет 58 мм. При этом за четыре часа в самом Симферополе выпало 33 мм.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за обильных осадков вышла из берегов река Чемитокваджи. На город обрушились три селя, один из них унес в море два автомобиля, в которых находились семь человек, включая троих детей. Два человека погибли, одного спасли, судьба остальных пока неизвестна. Кроме того, администрация города предупредила местных жителей и гостей Сочи об опасности смерчей в море с выходом на сушу и попросила временно воздержаться от отдыха у воды.