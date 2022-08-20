В одном из граничащих с Украиной регионов школьников переведут на удаленку Приграничные школы и детсады в Курской области частично переведут на дистанционный формат работы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые школы и детские сады, расположенные в приграничных районах Курской области, переведут на дистанционный формат работы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он подчеркнул, что в каждом случае решение об удаленке принималось с учетом мнения родителей, а большинство учебных заведений будет работать очно.

Всего в шести приграничных районах находится 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и трех филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников, — написал Старовойт.

Мера коснется двух школ в Беловском районе, трех школ и трех филиалов в Глушковском районе, четырех школ в Кореневском районе и четырех школ в Суджанском районе. Еще в нескольких школах приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях — власти организуют подвоз.

В Теткинской школе-интернате обучение будет комбинированным: 12 детей перейдут на дистанционный формат, еще 34 человека временно переведут в Пенскую школу-интернат.

Старовойт отметил, что почти все детские сады приграничных районов будут работать в режиме свободного посещения.

Из-за близости к границе вынуждены приостановить работу Троицкого детсада Кореневского района. В двух садах Глушковского района введем дежурные группы, — уточнил он.

Глава Курской области отметил, что образовательные организации будут работать в таком режиме, пока не прекратит действовать «желтый» уровень террористической опасности. По его словам, это «вынужденная необходимость для безопасности детей».

Курская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. 19 августа беспилотники совершили очередную атаку и, по неподтвержденным данным, сбросили пять бомб, из-за чего пострадал один пограничник.