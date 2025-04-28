В одном из городов РФ задержаны несколько высокопоставленных полицейских В Подольске задержаны несколько высокопоставленных полицейских по делу о взятке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подольске задержали сразу несколько высокопоставленных полицейских из местного УМВД — речь идет о замначальника полиции по оперативной работе, замглавы следственного управления, начальнике Дубровицкого пункта полиции, главе подольского отдела уголовного розыска, а также начальнике одного из отделений отдела уголовного розыска, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Все задержанные стали фигурантами уголовного дела о взятке.

По данному факту начальником ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось об аресте начальника УВМ и его подчиненного — главы отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД РФ по Пензенской области. По данным пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, в отношении сотрудников возбуждено дело о получении взяток группой лиц по предварительному сговору. По предварительной информации, фигуранты получали взятки от предпринимателя за общее покровительство его деятельности.