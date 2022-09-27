Россиянка написала донос на скрывающегося от мобилизации бывшего мужа В Одинцово женщина написала донос на скрывающегося от мобилизации бывшего мужа

Фото: Максим Мишин/АГН «Москва»

В подмосковном Одинцово женщина написала донос на бывшего мужа и обвинила его в уклонении от частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина, в свою очередь, заявил, что не прячется, а сам хочет пойти служить по контракту.

По данным канала, Кирилл и Мария Басенко развелись четыре года назад. Мария рассказала, что хочет лишить бывшего супруга родительских прав, так как он не помогает воспитывать ребенка. От его соседей она узнала, что Кириллу пришла повестка, но он уехал на дачу. Тогда Мария решила написать заявление в полицию, к которому приложила все его контактные данные. По словам Кирилла, он не получал повестку, но бывшая жена угрожает ему и его братьям мобилизацией.

Этим должны заниматься правоохранительные органы, мне без разницы будет он мобилизован или нет, но так как между нами есть малолетний ребенок, в воспитании которого он не принимает участия, хотя бы так на него повлиять. Основная цель — лишить его родительских прав, — сказала Мария.

Ранее стало известно, что в Пермском крае женщина зарезала шестилетнюю дочь и пыталась убить себя. По версии СМИ, девушка поругалась с супругом, которого ранее мобилизовали. Ребенка спасти не удалось, а мать госпитализировали и прооперировали. По данным следствия, ранее подозреваемая дважды пыталась свести счеты с жизнью.