В Одессе прогремела серия взрывов

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Взрывы раздались в Одессе, сообщило агентство РБК-Украина. Местные власти не прокомментировали информацию.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент объявлена в Одесской области. Подробностей не приводится.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что на одном из региональных предприятий прогремел взрыв, после этого там начался пожар. С огнем быстро справились приехавшие на место оперативные службы. В этот же день «Страна.ua» писала, что взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, в частности, и в Днепропетровской области.

А 6 марта произошел взрыв в Одессе. Он раздался в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, так что люди почувствовали вибрацию от детонации и сообщили об увиденном «облаке в виде гриба».

До этого хлопки прогремели в Харькове на северо-востоке Украины. Тогда, по данным онлайн-карты, в Харьковской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Режим опасности звучал и в Полтавской области.