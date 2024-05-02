В Одессе при обстреле был уничтожен майор ВСУ «РВ»: майор ВСУ Безсонов был уничтожен при ударе по штабу в Одессе

Фото: МО РФ

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Безсонов был уничтожен при ударе российских военных по Одессе, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным СМИ, местные власти подтвердили сведения о гибели. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Атака была совершена по штабу украинского командования «Юг», говорится в сообщении. Удар был нанесен 1 мая, констатировал канал.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России обстреляли штаб ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Местные слышали минимум три взрыва, спустя некоторое время на месте прилетов было замечено много карет скорой помощи, добавил он. Между двумя ударами был слышен выход ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, после чего прозвучал менее сильный разрыв, отметил подпольщик.

Позже в Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские военные поразили штаб оперативного командования украинской армии «Юг». По данным оборонного ведомства, также под удар попали живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах. Силами ПВО были сбиты 29 украинских БПЛА, пять французских управляемых авиационных бомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».