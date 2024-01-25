В обшивке сбитого Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

В обшивке сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 обнаружили множество входных отверстий от поражающих элементов украинской ракеты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что количество отверстий в корпусе воздушного судна исчисляется сотнями.

При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты, — приводит агентство слова источника.

По словам сотрудника экстренных служб, некоторые поражающие элементы пробили обшивку насквозь, а часть застряла в ней. Однако определить принадлежность находки смогут только после баллистической экспертизы. Это связано с тем, что разные типы ракет имеют свою начинку, и разные типы подрываются согласно индивидуальным заданным параметрам.

Ранее сообщалось, что элементы предполагаемой ракеты найдены на месте крушения российского самолета Ил-76 под Белгородом. Как отмечалось, данные фрагменты подтверждают внешнее воздействие на самолет.

Российский самолет Ил-76 упал накануне. В Минобороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых готовили к обмену. Также там были шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит украинскими ракетами, выпущенными зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все люди на Ил-76 погибли.