В обсерваторах Бурятии усилили охрану после нападения на врачей

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После нападения пациентов на медиков в посёлке Сотниково во всех обсерваторах в Бурятии была усилена охрана, сообщили в Минздраве республики.

По данным ведомства, после самоизоляции в отношении всех участников инцидента будет определена мера ответственности в соответствии с законодательством.

Также Минздрав совместно с МВД разработал алгоритм взаимодействия при возникновении подобных происшествий.

Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в учреждениях дополнительно начали дежурить сотрудники МВД, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вернувшиеся из Китая россияне напали на медсестёр в обсерваторе при Детской республиканской клинической больнице в Бурятии. Пациенты два дня жаловались на условия содержания.