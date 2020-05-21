В обсерваторах Бурятии усилили охрану после нападения на врачей

После нападения пациентов на медиков в посёлке Сотниково во всех обсерваторах в Бурятии была усилена охрана, сообщили в Минздраве республики.
По данным ведомства, после самоизоляции в отношении всех участников инцидента будет определена мера ответственности в соответствии с законодательством.
Также Минздрав совместно с МВД разработал алгоритм взаимодействия при возникновении подобных происшествий.
Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала, — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в учреждениях дополнительно начали дежурить сотрудники МВД,
Ранее NEWS.ru писал, что вернувшиеся из Китая россияне напали на медсестёр в обсерваторе при Детской республиканской клинической больнице в Бурятии. Пациенты два дня жаловались на условия содержания.
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