В Обнинске застрелен мужчина, взявший в заложники мать

https://static.news.ru/photo/8f59f51e-9558-11eb-b08c-96000091f725_660.jpg Фото: kaluga.sledcom.ru

В калужском Обнинске мужчина взял в заложники свою мать. Полиция застрелила его, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошёл 4 апреля. Мужчина вышел на балкон, держа перед собой мать, которой приставил нож к горлу. Переговоры не привели к результату. Более того, мужчина ранил одного полицейского.

Он оказал сотрудникам сопротивление, ранив одного из них ножом, после чего полицейский применил табельное оружие и нейтрализовал мужчину. Его мать была освобождена и не пострадала, — цитирует «Интерфакс» сообщение СК.

По предварительным данным, погибший — 32-летний житель Москвы, который недавно переехал в Обнинск вместе с матерью. В полиции считают, что он находился под воздействием наркотиков.

Как писал NEWS.ru, в Иркутске задержан мужчина, который в неадекватном состоянии выгнал из дома жену и заперся там вместе с ребёнком.

Было установлено, что ранее судимый 39-летний местный житель, находившийся в неадекватном состоянии, выгнал жену из квартиры и заперся в помещении с двухлетним ребёнком, отказываясь выходить. С мужчиной был налажен диалог, в ходе которого он согласился передать ребёнка адвокату, а когда остался один, был задержан полицией.