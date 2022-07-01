В Нововоронеже нашли замену «пугающему» памятнику Аленке В Нововоронеже состоялось торжественное открытие нового памятника Аленке

Фото: Социальные сети

1 июля в Нововоронеже Воронежской области состоялось торжественное открытие нового памятника Аленке, основательнице села Новая Аленовка. На его месте ранее стояла другая скульптура, посвященная Аленке. Ее жуткий внешний вид стали широко обсуждать не только местные жители, но и россияне, — люди отмечали, что статуя их пугает, пишет KP.RU.

Открытие новой скульптуры было приурочено к проведению первого фестиваля фольклора «Истоки». Теперь Аленка вылита из бронзы, ее высота составляет 2,5 метра. Глава администрации Нововоронежа Владимир Лещенко поздравил местных жителей с долгожданным открытием скульптуры.

Надеюсь, что новый арт-объект «Аленка» и жителям города, и гостям понравится. И будет олицетворять собой любовь и мудрость. А место, где он расположен, станет местом притяжения для отдыха и прогулок, — сообщил он.

Между тем некоторые пользователи социальной сети «ВКонтакте» отметили, что предыдущая версия скульптуры была интереснее.

Предыдущая лучше была, с изюминкой. А об этой даже разговоров много не будет, — заявила одна из пользовательниц Сети.

Ранее жители города Павлово Нижегородской области испугались памятника молодоженам, который установили возле местного ЗАГСа. В соцсетях пользователи удивились, как мог появиться такой арт-объект в «городе мастеров и художников».