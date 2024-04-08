В Новотроицке произошел перелив воды через дамбу Паслер: в Новотроицке началась эвакуация из-за перелива воды через дамбу

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Новотроицке Оренбургской области произошел перелив воды через защитную дамбу, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. В городе идет эвакуация населения.

С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке. <...> Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской, — написал Паслер.

Он отметил, что для населения подготовлены пункты временного размещения. Дамба была возведена после масштабного паводка в 1957 году и защищает город от переполнения озера Сазанье, добавил губернатор.

Паслер уточнил, что уровень воды находится на отметке 8,5 метра. Спецтехника и службы работают на местах, ситуация находится под контролем, заверил глава региона.

Ранее мэрия Орска распорядилась об эвакуации жителей поселка Лесоторговый в качестве превентивной меры. Граждан призвали выехать в пункт временного размещения, не дожидаясь критической ситуации. Для населения подготовлены автобусы и пункт временного размещения.

Согласно прогнозу правительства Оренбургской области, ситуация с паводками в регионе стабилизируется после 20 апреля. Пик затопления ожидается 10 апреля. В зоне паводка оказались Оренбург и Оренбургский район.