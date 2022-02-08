Метро Новосибирска изменило график работы из-за роста заболеваемости COVID

В новосибирском метро изменили график движения поездов из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Сиб.фм». Метрополитен перешёл на вариантный график, который сохранит максимальное количество поездов утром и вечером — в часы пик, а время ожидания поездов увеличил до одной минуты.

Дополнительное время ожидания составляет около одной минуты, при этом наполняемость вагонов в связи с уменьшением числа пассажиров по сравнению с прежним расписанием не увеличилась, — заявили в пресс-службе метрополитена.

График изменили на срок до месяца. В пресс-службе добавили, что подобные меры приняты и в Санкт-Петербурге.

За прошедшие сутки в России выявлены 165 643 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболели более 13 млн россиян.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная спрогнозировала, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине февраля. При этом суточные показатели могут оказаться очень высокими. По её мнению, резкий рост заражений позволяет предположить, что после пика начнётся такое же резкое снижение заболеваемости, как это происходило и в других странах.