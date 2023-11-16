В новосибирском детсаду ребенку перепутали прививку В детсаду в Новосибирске ребенку сделали пробу Манту вместо прививки от гриппа

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В Первомайском районе Новосибирска в одном из детских садов проводится проверка после того, как ребенку по ошибке дважды сделали пробу Манту вместо прививки от гриппа, сообщает «МК в Новосибирске». Как уточняет издание, о случившемся рассказала в соцсетях мать ребенка.

По словам женщины, инцидент произошел в детском саду № 35 «Непоседы». Мать ребенка объяснила, что медсестра детсада не проверила прививочный сертификат и дважды поставила пробу Манту, причем без согласия родителей.

При этом, как пишет издание, заведующая детским садом № 35 подтвердила, что инцидент действительно произошел, и заявила, что матери ребенка была предоставлена вся информация. По данному факту проводится разбирательство. Сибирячка в соцсетях призвала других родителей внимательно следить за вакцинацией своих детей.

Ранее заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам вакцинироваться от гриппа до конца ноября, не дожидаясь ухудшения эпидемиологической ситуации. Академик подчеркнул, что подъем заболеваемости с большой вероятностью начнется не раньше января из-за отсутствия холодов.