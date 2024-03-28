В новосибирской школе выявили вспышку гепатита А

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В Новосибирске в школе № 190 выявили вспышку гепатита А, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на департамент образования региональной мэрии. Было зафиксировано несколько случаев заражения. В департаменте подчеркнули, что на данный момент проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, — сообщили в ведомстве.

В марте среди учащихся школы, расположенной на улице Иванова, зафиксировали три случая заболевания гепатитом А. Согласно данным Роспотребнадзора, инкубационный период длится от 30 до 50 дней.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что вспышку кори зафиксировали в Московской духовной академии в стенах Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. По его информации, пять семинаристов попали в больницу.

До этого очаг кори выявили в подмосковных Люберцах. Вирус обнаружили у одного из жильцов дома на улице Митрофанова. В связи с произошедшим по подъездам расклеили объявления с призывом обратиться в больницу и пройти вакцинацию от кори.

В конце января посещение детей ограничили в 11 детских садах Ростова-на-Дону из-за роста заболеваемости корью. Всего ограничительные меры ввели в 17 учреждениях региона.